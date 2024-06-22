Появились подробности дела бизнесмена Новицкого

Бывшего главу холдинга АФК «Система» и экс-заместеля гендиректора ПАО «Фосагро» Евгения Новицкого обвинили в хищении 360 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда (НПФ), пишет «Коммерсант». По версии следствия, в результате его действий обанкротилось АО «НПФ "Урал ФД"», клиентами которого были 19 тысяч человек.

По данным журналистов, правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере еще в ноябре прошлого года. Сначала в нем не было фигурантов, однако позже следователи вышли на Новицкого и предпринимателей Олега Мезенцева и Ольгу Илларионову.

По предварительной информации, в 2014 году бизнесмены объединились в преступную группу для хищения средств из НПФ «Урал ФД». Руководство фонда выделило средства ЗАО «Паллада» для покупки акций на биржевых торгах. Однако, как утверждают правоохранители, сделки оказались фиктивными — через них выводили деньги НПФ.

Ранее Теврской суд Москвы отправил Новицкого под домашний арест до 20 августа текущего года. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Всего предпринимателя подозревают в совершении шести преступлений.