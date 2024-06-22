Под Белгородом после атаки БПЛА получили повреждения два дома

Системы ПВО сбили несколько воздушных целей при подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены два дома и 20 автомобилей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в районе поселка Дубовое загорелась трава. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. В поселке Дубовое повреждены крыши двух частных домов, также осколками посекло 17 автомобилей. В селе Таврово повреждены 3 автомобиля", - написал Гладков в своем телеграм-канале.



По данным Минобороны РФ, над территорий Белгородской области дежурными средствами ПВО сбиты два украинских беспилотника.