Террористу Даниилу Камнееву, участнику захвата сотрудников СИЗО в Ростове, понадобилась трепанация череп, чтобы достать из его головы пулю. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Даниилу Камневу, который выжил после ранения в голову в ходе штурма СИЗО-1 в Ростове, потребовалась трепанация черепа», — передает Shot.



В Ростове пришел в себя выживший после ранения террорист из СИЗО №1

Отмечается, что медикам пришлось сделать в голове преступника отверстия, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Операция длилась более двух часов.

В средине июня заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Агентство рассказало, что известно о террористах.