Неизвестный мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома на улице Кирова в Новосибирске. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

На кадрах можно увидеть, как к площадке с контейнерами для мусора подъезжает Lexus LX570. Когда к контейнерам подошли три девушки, мужчина на переднем пассажирском сиденье окликнул их и начал разговор. После он высунул руку из окна машины и начал стрелять в воздух из автомата.

Спустя несколько минут после стрельбы женщина-водитель Lexus LX570 и мужчина с автоматом попали на камеру лифта в доме. Жильцы заявили, что обратились в полицию, однако правоохранительные органы не посчитали ситуацию достаточно серьезной и посоветовали взволнованным гражданам дождаться участкового через 10 дней.

Ранее в Кургане был задержан гражданин сопредельной республики за стрельбу из пистолета в центре города.