Школьница сбежала в цыганский табор в Тюмени, чтобы выйти замуж

Несовершеннолетняя школьница из Курганской области уехала в табор в Тюмени, чтобы выйти замуж. Мать подала заявление в полицию и отправилась на ее поиски, однако позже ситуация разрешилась. Об этом сообщает 72.RU.

Издание пишет, что 16-летняя девушка с семьей живет в поселке под Курганом, они — русские цыгане. Школьница влюбилась в парня из табора молдавских цыган в Тюмени. С ним она общалась в соцсетях. Неделю назад к дому подъехал автомобиль, девушка села в него и больше ее не видели. Позже выяснилось, что она оказалась в Тюмени, в таборе, где живет ее 16-летний избранник.

Мама девушки отправилась за ней в тюменский табор вместе с полицией и сотрудниками ПДН. В таборе выяснилось, что она намерена выйти замуж. Несмотря на уговоры, возвращаться дочь отказалась.

Тюменский барон Геннадий Виноградов сказал, что о ситуации знает, хотя «любовные дела от него прячут», потому что он может наказать за неправильные поступки.

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Барон считает, что если дети любят друг друга, то «по-человечески могли подойти и сватать ее». Он отметил, что в случае спорных ситуаций главную роль играет желание невесты. Если она против — ее отдают матери. По данным Геннадия Виноградова, мать девушки приезжала в табор, но в итоге договорилась с родителями жениха о свадьбе.

«Сердцу не прикажешь. И она сама приехала на такси, ее никто не забирал», — объяснил барон.



В полиции подтвердили, что местонахождение подростка установлено, а законный представитель обратилась с заявлением о прекращении розыска. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено.