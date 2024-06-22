Экс-главу АФК «Система» Новицкого отправили под домашний арест

Бывшего главу акционерной финансовой корпорации (АФК) «Система» Евгения Новицкого отправили под домашний арест на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в субботу, 22 июня, стало известно из заседания Тверского суда Москвы.

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— Новицкий вместе с сообщниками разработали преступный план, по которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, хотели похитить деньги «НПФ «Урал ФД», пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников этого фонда, — говорится в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».



Домашний арест продлится до 20 августа. Новицкого задержали в его доме в пятницу, 21 июня. На тот момент подробности дела не раскрывались, было известно лишь об экономическом характере преступления.

В Москве 20 июня задержали гендиректора некоммерческой организации WorldSkills Russia Роберта Уразова. Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Что известно о деятельности компании и предполагаемой мошеннической схеме — в материале «Вечерней Москвы».