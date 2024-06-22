21-летняя мать заживо закопала новорожденного младенца

В поселении Пивань, расположенном в Хабаровском крае, 21-летняя девушка заживо закопала собственного младенца. Информацию об инциденте обнародовал Telegram-канал Mash.

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По его данным, горе-мать с 14 лет жила отдельно от родителей. Девушка злоупотребляла алкоголем. Два года назад она родила ребенка от состоящего в браке мужчины, но свои вредные привычки не бросила.

Мать девушки пыталась лишить ее родительских прав, но не смогла. Недавно жительница Хабаровского края вернулась в Комсомольск-на-Амуре к родителям.

— Недоношенного малыша родила на даче в Пивани. Принимала роды мать девушки, — следует из публикации.



Позднее горе-мать призналась, что младенец плакал, когда его закапывали в землю.

В апреле сообщалось, что в Гане молодая мать родила ребенка, после чего закопала его в землю во дворе. Родственники девушки нашли малышку утром на следующий день. Девочке удалось выжить.

В Соединенных Штатах Америки женщина по имени Алексис Алдамир заморозила четырех младенцев и избежала тюремного срока из-за своей невменяемости.