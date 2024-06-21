На ЗАЭС оценили ущерб от удара ВСУ по второй подстанции Энергодара

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина заявила, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по второй подстанции «Радуга» в Энергодаре не оказал влияния на безопасность эксплуатации ЗАЭС. Об этом пишет РИА Новости.

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«Это последняя подстанция в городе. Подстанция повреждена частично. Специалисты работают над ликвидацией последствий прилета. На ЗАЭС (атака ВСУ. — прим. ред.) не повлияла», — сообщила Яшина.



21 июня глава Энергодара Эдуард Сеновоз сказал, что основная часть города осталась без света и воды после удара беспилотников ВСУ по «Радуге» — единственной оставшейся подстанции.

19 июня Яшина проинформировала, что украинские дроны-камикадзе полностью уничтожили подстанцию «Луч», которая питала Энергодар и близлежащие населенные пункты.

ВСУ ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ не называет виновных в ударах по ЗАЭС, поскольку у нее недостаточно информации для определения атакующей стороны. По его словам, из-за сложной траектории полета БПЛА нередко бывает невозможно выяснить, какая именно сторона их запустила.