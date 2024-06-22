БПЛА "международной коалиции" ударил по грузовику в Сирии

Запушенный из воздушного пространства Ирака беспилотник "международной коалиции" ударил по грузовику в Сирии, в результате атаки есть погибшие и раненые сирийские граждане. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

"Около 22:30 21 июня многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C, принадлежащий так называемой "международной антитеррористической коалиции", из воздушного пространства Ирака, без нарушения воздушного пространства Сирии, нанес удар по грузовому автомобилю, совершавшему движение в районе населенного пункта Абу-Кемаль", – приводит его слова РИА Новости.



Кроме того, добавляется, что "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

В начале мая военная полиция России блокировала в Сирии колонну "международной коалиции" из шести БМП Bradley и двух пикапов. Операция была проведена в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке. После этого колонна "коалиции" развернулась и уехала в обратном направлении.