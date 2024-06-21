30 мужчин изнасиловали 16-летнюю туристку в отеле Израиля

В отеле Тель-Авива, Израиль, 30 мужчин поочередно изнасиловали 16-летнюю туристку. Семеро из них арестованы, сообщает Aurora Israel.

Уточняется, что все арестованные являются несовершеннолетними. В настоящее время их допрашивают.

Инцидент произошел в середине июня, пострадавшей стала девушка, приехавшая в город с подругой. Предполагается, что насильники находились под воздействием алкоголя. По словам одного из подозреваемых, они выстроились в очередь у двери номера туристки и по одному заходили внутрь, чтобы заняться с ней сексом.

Случившееся вызвало большой резонанс в социальных сетях и средствах массовой информации Израиля. В разных частях страны были спровоцированы акции протеста. Демонстранты требуют, чтобы политика наказаний за сексуальное насилие была ужесточена. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что это было «не просто преступление против молодой женщины, а преступление против человечества». Он призвал привлечь виновных к ответственности.

Ранее девушка из Белоруссии попала в плен к российскому туристу на Бали и подверглась групповому изнасилованию с участием его сообщниц. Белоруска рассказала, что за сопротивление она была избита, а потом трижды за ночь изнасилована. Преступник и сообщницы убеждали новую знакомую, что сбежать ей не удастся.