Исполнитель роли Кузи в «Универе» стал фигурантом дела на Украине

Против российского актера Виталия Гогунского, который сыграл Кузю в сериале «Универ», на Украине возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

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«Уроженцу Кременчуга (город находится в Полтавской области Украины — прим. URA.RU), Гогунскому, вменяется оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганда», — сказано в сообщении СБУ.



Оно опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией). Таким образом актеру грозит до 12 лет лишения свободы на Украине, его обвиняют в нарушении трех статей УК.

Гогунский получил свою популярность в России благодаря сериалу «Универ». Там он сыграл роль Кузи. Также он записывает и песни. «Шняга шняжная» стала крайне популярной среди поклонников сериала. Помимо этого Гогунский участвуют в многочисленных российских шоу и проектах. Он поддерживает спецоперацию, отмечая, что украинцы восемь лет находились под информационным колпаком.