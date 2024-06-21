Журналиста Караулова* оштрафовали на 30 тысяч рублей

Журналиста Андрея Караулова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об иностранных агентах. Как сообщает Москвы.

Караулова признали виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (распространение иноагентом материалов без необходимой маркировки).

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд отказался исключить Караулова из списка иностранных агентов. Адвокат журналиста заявил, что защита обжалует это решение.

В июне 2023 года стало известно, что Следственный комитет объединил уголовные дела в отношении Караулова о клевете на режиссера Никиту Михалкова и главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Расследование объединенного дела было приостановлено.

В ноябре 2022 года в отношении Караулова возбудили дело о клевете по заявлению Сергея Чемезова. Причиной стала публикация непроверенных сведений, которые в «Ростехе» сочли клеветой, причинившей ущерб репутации Чемезова. В марте 2023 года журналист стал фигурантом дела о клевете уже в адрес режиссера Никиты Михалкова, которого он ранее обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.