Экс-полицейский искалечил школьника из-за песни Гурченко

В Каменске-Уральском (Свердловская область) бывший полицейский швырнул палку в детей, сильно попав в одного, потому что они не включили песню «пять минут» Людмилы Гурченко. У 12-летнего мальчика диагностировали сотрясение. Информация об этом появилась в Telegram.

«Кричал матом и требовал выключить треки, пугал, что раньше работал в органах. Потом успокоился и попросил поставить Людмилу Гурченко. Дети не оценили вкус мужчины и отказались. Тогда фанат советской эстрады схватил палку и бросил в школьников. Одному из них прилетело в голову», — передает telegram-канал Ural Mash.



Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Каменска-Уральского. Там подтвердили информацию об инциденте. Отмечается, что по факту происшествия на мужчину написано заявление.