Задержан экс-президент АФК «Система» Новицкий

Бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий задержан в рамках расследования уголовного дела экономического характера. Об этом со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

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По его словам, задержание произошло 20 июня в доме Евгения Новицкого.

«Перед этим оперативники провели осмотр его жилища. Задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера», - пояснил источник агентства.



При этом он не уточнил, статус Новицкого в деле, а также то, по какой статье оно расследуется.

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В настоящее время АФК «Система» входит в двадцатку крупнейших компаний России. Ее вклад в ВВП страны составляет около 0,8%, а стоимость совокупных активов превышает 1,75 трлн рублей. Одни из самых успешных активов - МТС, Segezha Group, МЕДСИ, отмечает «Газпромбанк. Инвестиции».

Новицкий стал одним из руководителей холдинга АФК «Система» в 1995 году, президентом холдинга он был до 2005 года. По данным источника РБК на рынке минеральных удобрений, последние годы Новицкий был первым заместителем генерального директора «Фосагро». Но после введения против него санкций в июне 2022 года он ушел с этой должности.