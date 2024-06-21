Воспитательница заразила туберкулезом детей в Туве

Работавшая в детсаду жительница Тувы предстанет перед судом за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, в результате чего девять детей заболели туберкулезом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

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По версии следствия, в период с августа 2022 по февраль 2023 года обвиняемая, будучи воспитателем ясельной группы детского сада «Солнышко» в селе Чаа-Холь, заразилась туберкулезом, но никому об этом не сообщила.

«Нарушая санитарно-эпидемиологические правила, женщина продолжила работать в детском саду, создав угрозу жизни и здоровью своих малолетних воспитанников», - сообщили в ведомстве.



В результате заболели девять детей. 30-летняя воспитатель предстанет перед судом по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

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