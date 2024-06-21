Суд Петербурга оставил в СИЗО водителя упавшего в реку Мойку автобуса

Защита водителя автобуса, упавшего в Мойку в Санкт-Петербурге, не обжаловала меру пресечения фигуранту в виде заключения под стражу.

«Постановление Октябрьского районного суда... об избрании меры пресечения в виде заключения Курбонова под стражу... оставить без изменения, ходатайство оставить без удовлетворения», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга отправил в СИЗО начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которой упал с пассажирами в Мойку.

Также суд отправил водителя упавшего в Мойку автобуса под стражу до 9 июля. Водитель раскаялся и признал свою вину в суде.