В Москве закрыли кулинарный цех на фоне вспышки ботулизма

В Москве на 90 суток приостановили работу цеха, где, по предварительным данным, готовили салаты, связанные со вспышкой ботулизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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Приставы рассказали, что цех, находящийся на улице Стандартная, временно закрыли из-за нарушений санитарно-эпидемиологический требований. Как заявили в ФССП, на предприятии была нарушена «поточность технологического процесса в виде фасовки пищевой продукции». Такие нарушения могут приводить к возникновению и распространению инфекционных заболеваний, подчеркнули приставы.

По данным ФССП, на предприятии были проблемы с хранением упаковочной тары - контейнеры хранились в коридоре, а к работе были допущены 13 сотрудников без вакцин от гепатита А и дизентерии Зонне.

Ранее более 300 россиян попали в больницы с подозрением на ботулизм из-за блюд с фасолью, которые они заказали в сервисах доставки еды. В Минздраве сообщали, что 43 пострадавших подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным санитарных врачей, вспышку заболевания вызвала нестерильная фасоль, которая хранилась в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурах от плюс двух до плюс 25 градусов. В Роспотребнадзоре сообщали, что пострадавшие заказывали лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны были четверо человек, включая главу сервиса доставки, главу отдела качества сервиса, коммерческого директора компании-поставщика фасоли и повара этой же компании.