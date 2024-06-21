Стали известны личности погибших при крушении вертолета в Амурской области

На разбившемся в Амурской области вертолете Robinson R-66 летели сотрудники «Зейского лесоперерабатывающего комплекса», чтобы починить бульдозер, сообщает Telegram-канал «112». На борту находились пилот и три сотрудника предприятия.

Борт вылетел вчера днем из города Зея в Джелтулак, но спустя некоторое время перестал выходить на связь. Обломки нашли только на следующий день, все находившиеся в вертолете погибли. Управлял в судном В. Калашников 1989 года рождения, с ним были Н. Нарзиев (1970), С. Бозоров (1997) и Р. Хамраев (1988).

Причины трагедии выясняются, среди основных версий – техническая неисправность и ошибка пилота. Погода в момент крушения была хорошая, пишет канал.

Ранее региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту катастрофы. Статья не уточняется. Сейчас специалисты проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств крушения.

На опубликованных снимков с места крушения вертолета в Амурской области видно, что борт от удара полностью смялся и превратился в груду металла. Судно упало в таежной местности. Поиски продолжались больше суток.

12 июня стало известно, что вертолет совершил жесткую посадку недалеко от базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. На борту находились два человека, они сильно пострадали.