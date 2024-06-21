Китайца со 120 «мамиными» бюстгальтерами задержали в аэропорту Кольцово

У одного из пассажиров, летевшего из Екатеринбурга в Пекин, была обнаружена в багаже незадекларированная продукция. Речь идет о 120 бюстгальтерах, говорится в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

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Товары были найдены таможенниками аэропорта Кольцово. Их обнаружили при досмотре гражданина Китая.

«Гражданин Китая вылетал в Пекин и прошел через «зеленый» коридор. С собой он вез партию товара на 14 кг», - говорится в сообщении.



По словам мужчины, бюстгальтеры принадлежат его матери, которая является владелицей магазина нижнего белья в России. Он заявил, что хотел вывезти их на родину, чтобы обменять на такие же черного цвета.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело. Ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости партии белья с его конфискацией.

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Ранее в аэропорту Внуково остановили 25-летнего гражданина Белоруссии, который пытался вывезти в Турцию 70 тысяч евро, задекларировав лишь часть из них. По данным ФТС, пассажир заявил таможенникам, что везет с собой 50 тысяч евро, но предъявил пачку евро и долларов в эквиваленте почти 75 тысяч долларов.