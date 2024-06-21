Потушен возникший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Азове, возникший 18 июня в результате атаки украинского дрона, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. RT на русском

«По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован», - написал он в своем Telegram-канале. ТАСС

18 июня Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотника в Азовском районе Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Он сообщал об отсутствии пострадавших в результате атаки. По данным МЧС, к ликвидации пожара на площади 3,2 тысячи квадратных метров и объемом 4 тысячи кубометров было привлечено 200 человек и 49 единиц техники. Газета.Ru