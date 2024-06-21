Женщина избила врачей клиники в Москве за просьбу расстелить простынь для УЗИ

В Москве женщина напала на врачей поликлиники за то, что ее дочь попросили расстелить простынь для УЗИ. Сначала она избила одного медика, а затем досталось и медсестре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Произошло все, по данным источника, утром 21 июня. Россиянка пришла на прием вместе с 10-летним ребенком. Школьница должна была пройти УЗИ, но провести обследование не вышло из-за скандала. Дело в том, что врач попросил юную пациентку самостоятельно постелить одноразовую простынь на кушетку, что не понравилось ее матери.

Женщина стала возмущаться, что ее ребенок должен сам заботится о таких вещах, а затем и вовсе началась драка. На крики в кабинет прибежала медсестра, которая тоже в итоге пострадала. У нее расцарапаны руки, а у доктора, проводившего УЗИ, ушибы на лице.

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На данный момент в поликлинике разбираются в деталях произошедшего.

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