Студент избил дочь бойца СВО и получил «большой привет» из зоны спецоперации

Избивший одногруппницу студент из Башкирии получил «большой привет» из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Фрагмент размещенного в соцсетях обращения бойца приводит издание «Мой Башкортостан».

Перед этим студент записал видеообращение, в котором обвинил девушку в оскорблении своей семьи и пообещал «карать любого».

Обратившийся к учащемуся участник СВО поинтересовался, кого именно собрался наказывать студент. «Девочку что ли?» — задал он уточняющий вопрос и пригласил молодого человека в зону боевых действий.

Российский военный избил до смерти бойца СВО и получил 14 лет колонии

После публикации первого обращения студента он записал второе видео, в котором извинился перед сверстницей.