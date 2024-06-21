Мужчина устроил разборки с подростками из-за флага США

Житель Красноярска устроил конфликт с подростками, которые гуляли по городу с американским флагом. Россиянин заметил юношей на Ботаническом бульваре.

Двое подростков гуляли по Красноярску в то время, как их заметил местный житель. В итоге он остановил их и попросил объяснений, в частности, он уточнил у одного из подростков, зачем тот надел на плечи флаг США. Подросток ответил, что его отец сейчас находится в Америке.

После этого разъярённый американец попытался сорвать флаг, однако у него это не получилось. Сам мужчина предположил, что подросток выполнял это по чьему-то указанию, так как в момент конфликта разговаривал с кем-то по видеосвязи, пишет Lenta.ru ссылкой на телеграм-канал Kras Mash.

Mash: в Петербурге подростки жестоко избили мужчину на пляже

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ назначило служебную проверку РУДН. Причиной стала ситуация с украинскими флагами в здании университета.