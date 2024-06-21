36-летняя модель загадочно умерла во время отдыха на своей яхте

На 37-м году жизни неожиданно скончалась Фара Эль-Кади, влиятельная бьюти-блогер, бизнесвумен и модель из Туниса.

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Инцидент случился на Мальте: блогерша была экстренного госпитализирована с яхты, на которой отдыхала - с подозрением на сердечный приступ, и умерла в больнице. Об этом пишет, в частности, NYP. Подруга и коллега модели информацию подтвердила.

По данным местных СМИ, никаких видимых повреждений на теле молодой женщины не обнаружено. Более точную причину смерти предстоит выяснить расследованию.

Отмечено, что последнее фото модель выложила в Сети буквально за несколько часов до трагедии.

Как пишет The Sun, одна из подруг Эль-Кади забила тревогу 17 июня - после того, как некоторое время не могла с ней связаться. Вскоре блогершу нашли на ее яхте без сознания.