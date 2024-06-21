Мужчина задержан за развращение ребенка на детской площадке в Москве

Следствие ходатайствует об аресте 44-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления в отношении несовершеннолетней на северо-востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице Юлия Иванова.

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«По данным следствия, в вечернее время 19 июня 2024 года фигурант, находясь на детской игровой площадке в городе Москве, совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»)», – сказала собеседница агентства.



Следователи вместе с полицейскими в кратчайшие сроки вычислили фигуранта, он задержан. С мужчиной провели следственные действия, предъявили обвинение. В месте пребывания фигуранта проводят обыск. В пятницу, 21 июня, следователи ходатайствуют об аресте обвиняемого.