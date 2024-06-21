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Мужчина задержан за развращение девочки-подростка на детской площадке в Москве

Следствие ходатайствует об аресте 44-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления в отношении несовершеннолетней на северо-востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице Юлия Иванова.

Мужчина задержан за развращение ребенка на детской площадке в Москве
© Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
«По данным следствия, в вечернее время 19 июня 2024 года фигурант, находясь на детской игровой площадке в городе Москве, совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»)», – сказала собеседница агентства.

Следователи вместе с полицейскими в кратчайшие сроки вычислили фигуранта, он задержан. С мужчиной провели следственные действия, предъявили обвинение. В месте пребывания фигуранта проводят обыск. В пятницу, 21 июня, следователи ходатайствуют об аресте обвиняемого.

Происшествия
Юлий Иванов
Следственный комитет