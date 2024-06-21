В украинском Днепре посреди улицы жестко избили бойца «Кракена» с младенцем

На Украине в Днепропетровске избили бывшего бойца батальона ГУР «Кракен» (сформирован при участии полка «Азов»*, который признан в РФ террористическим, деятельность запрещена) Дмитрия Павлова, сообщило издание «Страна.ua». Нападение во время прогулки бывшего военного с младенцем.

Люди в камуфляже и балаклавах без опознавательных знаков забрали ребенка и заковали Павлова в наручники, после чего начали избивать. Полиция завела уголовные дела по фактам нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы.

По данным издания, накануне у Павлова был конфликт с охраной депутата Рады из фракции «Слуга народа» Николая Тищенко. Парламентарий приехал в город ради борьбы с мошенническими колл-центрами и заявлял, что бывший военный срывал следственные действия по заказу мошенников. Тищенко утверждает, что Павлов занимает пост начальника охраны в колл-центре.

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Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее сообщил, что более 60 человек из националистического батальона «Кракен» попали в плен в ходе боев в регионе. По его словам, они сразу начали давать показания.