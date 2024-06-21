ФСБ рассекретила документы об убийстве нацистами детей в Крыму

Новые архивные документы о преступлениях гитлеровцев в Крыму рассекречены в преддверии 83-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Управление передало <...> материалы Фонда-100 УФСБ, которые весьма ярко иллюстрируют карательную политику нацистов в Крыму. Рассекреченные архивные материалы дополняют и детализируют известные историкам документы республиканских и городских Чрезвычайных государственных комиссий, отражают показания очевидцев злодеяний нацистского оккупационного режима и указывают на виновников этих преступлений", - говорится в сообщении.



Уточняется, что среди рассекреченных материалов показания свидетелей - очевидцев о злодеяниях, совершенных нацистами в годы оккупации Крыма и направленных на истребление населения.

"Показания свидетеля массового расстрела мирных жителей, в том числе детей, в противотанковом рве в районе села Новосергеевка, Симферопольского района, по Феодосийской трассе: "Когда всех детей собрали отдельно, два офицера, одетые в резиновые плащи, противогазы и резиновые перчатки, брали детей, и их губы мазали каким-то жидким раствором, и тут же бросали в сторону уже мертвыми", - приводится выдержка из одного из рассекреченных документов.



Также опубликованы новые показания свидетелей о факте уничтожения гитлеровскими карателями и их пособниками мирного населения села Лаки Бахчисарайского района. Описывается, как каратели привязали Елену Гавалову, сестру начальника партизанского отряда Павла Бербери, к кровати в ее доме, облили керосином и подожгли.

"Все население слышало как кричала Гавалова Елена до тех, пор, пока не обрушился сгоревший дом…", - говорится в показаниях.



Кроме того, опубликованы фрагменты из сообщения НКВД Крымской АССР от 11 января 1944 года о том, как в декабре 1943 года немцы грузили на суда эвакуированных с Кубани мирных жителей, узников тюрьм СД, раненых советских военнопленных, а потом топили эти суда в море. Только в результате трех указанных в документе эпизодов были убиты несколько тысяч человек. Еще один документ - показания члена подпольной организации, который видел в декабре 1941 года, как нацисты расстреляли более 2 000 человек еврейской национальности в Феодосии в противотанковом рве в районе завода "Механик", а также его рассказ об аресте и пытках подпольщиков города.

Оккупация Крыма 1941 - 1944 годов

Во время войны Крым стал местом ожесточенных боев с немецко- фашистскими войсками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя. Во время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики. Крымская стратегическая наступательная операция советских войск, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года.

По различным данным, на территории полуострова во время его обороны и освобождения погибли около 1 млн человек. В 2022 году Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны. В рамках расследования уголовного дела о геноциде СК РФ установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных в Крыму.