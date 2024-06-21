Суд отправил в СИЗО гендиректора WorldSkills Russia Уразова

Суд отправил в следственный изолятор гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщили в пресс-службе Замоскворецкого районного суда города Москвы.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ. Он будет находиться под стражей два месяца до 19 августа 2024 года. По данным следствия, Узаров и несколько сотрудников WorldSkills Russia вели намеренно ложную отчетность перед Рострудом. В документах содержалась ложная информация о заключаемых срочных договорах, следует из сообщения в Telegram-канале.

20 июня исполнительного директора некоммерческой организации WorldSkills Russia Уразова и административного руководителя компании Данира Мухаметзянова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, 19 июня оперативники задержали больше 40 участников банды черных риелторов, которые завладевали квартирами умерших москвичей. Мошенники орудовали на территории столицы с 2010 года. Они похищали паспорта умерших москвичей и создавали на их основе новые документы. Затем с их помощью аферисты переоформляли на себя квартиры усопших.