Крушение вертолета в Амурской области: уголовное дело и имена людей на борту

Следователи возбудили уголовное дело из-за крушения вертолета Robinson R-66 в Амурской области. Об этом сообщили в восточном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

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Об авиакатастрофе Robinson R-66 стало известно утром 21 июня. По данным СК, на борту находились четыре человека - пилот и три пассажира. «Известия» сообщали о шестерых на борту. Дело возбудили по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Вертолет вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула. Однако в пункт назначения Robinson не прибыл. Позже было получено опущение аварийного радиомаяка и вертолет удалось найти.

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Информацию о погибших и пострадавших следователи не привели, но источник «Известий» утверждает, что на месте крушения нашли тела четырех жертв. По информации издания, среди сотрудников, находившихся на борту вертолета, были Виталий К., Намзу Н., Сардар Б. и Рамзиддин Х.