В Москве на ходу загорелся автомобиль Volvo

Кроссовер Volvo загорелся во время поездки по МКАД, сообщает Telegram-канал SHOT. Вместе с владелицей в авто находилась ее дочь, им удалось спастись.

Хозяйка Volvo XC60 рассказала, что инцидент произошел на 37-м километре МКАД. Сначала белый дым пошел из-под левого колеса машины, а на приборной панели появилось предупреждение о низком давлении масла в двигателе. Женщина долила масло, предупреждение пропало, но через десять минут капот машины оказался охвачен огнем. Потушить Volvo помогли очевидцы.

Хозяйка авто заявила, что плановый техосмотр машина прошла всего три недели назад. Причины возгорания установит экспертиза.

В середине мая на трассе М-12 загорелся кроссовер GAC GS8. Сначала из-под днища авто пошел дым, а затем вспыхнула водительская дверь. Сообщалось, что в то же время у авто заело водительский ремень и отказали тормоза. Водитель получил ожоги, выбираясь из машины.

Китайский кроссовер загорелся на ходу. В GAC проводят проверку

В GAC сообщили, что начали собственное расследование инцидента. В компании подчеркнули, что полный техосмотр позволит установить, связано ли возгорание «с каким-либо производственным дефектом или установкой сопутствующего нештатного оборудования».