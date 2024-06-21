В Амурской области разбился вертолет

Вертолет разбился в Амурской области. Об этом в пятницу, 21 июня, пишет «112».

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По данным Telegram-канала, при крушении погибли четыре человека. Накануне Robinson 66 вылетел с площадки одного из предприятий и перестал выходить на связь. Поиски воздушного судна длились больше суток, вертолет нашли в тайге.

Уточняется, что погибшие — пилот судна и три пассажира.

Другой частный вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку около базы отдыха «Светофор» в Свердловской области. В региональном минздраве отметили, что пилот был доставлен в городскую больницу в состоянии средней тяжести, а женщина-пассажир — в крайне тяжелом.

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Кроме того, вертолет Ми-8 ранее совершил жесткую посадку в Мурманской области. Сообщается, что на борту находилось семь человек. По предварительным данным, никто не пострадал, ущерб не нанесен.