Медведев назвал условие для переговоров с США

Россия рассмотрит идею нового договора о сокращении стратегического наступательного вооружения с США, если Вашингтон прекратит военную помощь Украине. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление США, что они готовы обсудить с Россией ядерные риски и контроль над вооружениями без привязки к СВО.

«Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приёма в НАТО», — написал Медведев в Telegram.



Ранее Белый дом сообщил, что США открыты для разговора с Россией по ядерным рискам и контролю над вооружениями. Вашингтон полагает, что новое соглашение может стать преемником Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).