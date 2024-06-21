$85.42+2.7991.45+2.36
Войти в почту

Медведев назвал циничными тварями США, предложившим новый договор о ядерном оружии

Россия рассмотрит идею нового договора о сокращении стратегического наступательного вооружения с США, если Вашингтон прекратит военную помощь Украине. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление США, что они готовы обсудить с Россией ядерные риски и контроль над вооружениями без привязки к СВО.

Медведев назвал условие для переговоров с США
© РИА Новости
«Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приёма в НАТО», — написал Медведев в Telegram.

Ранее Белый дом сообщил, что США открыты для разговора с Россией по ядерным рискам и контролю над вооружениями. Вашингтон полагает, что новое соглашение может стать преемником Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Происшествия
Дмитрий Медведев
НАТО
Совет безопасности РФ
30