Арестован бывший сотрудник центра «Вектор», создавшего вакцину от COVID

В Новосибирске арестован бывший сотрудник центра вирусологии «Вектор» Артем Кобзев по подозрению в мошенничестве. Ранее в центре создали вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

«Суд в Новосибирске арестовал бывшего сотрудника центра вирусологии „Вектор“ Артема Кобзева. Он и его жена подозреваются в мошенничестве», — сообщают «Известия».



Они останутся под стражей до 17 августа.

По версии следствия, супруги присвоили более шести миллионов рублей на фиктивных подрядах по транспортировке медицинских отходов. Также в период с 2022 по 2024 годы Кобзев получил взятку за организацию «неконкурентных» закупок для Центра по завышенным ценам.

В Новосибирске «Вектор» создаёт единую вакцину от гриппа и COVID-19

В период пандемии «Вектор» разработал вакцину «ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. В 2023 году был со уволен директор центра Ринат Максютов. Ему пришлось оставить должность в связи с утратой доверия.