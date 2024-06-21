Прокуратура направила в СК материалы для дела против актрисы Трояновой*

Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы проверки высказываний актрисы Яны Трояновой* (включена Минюстом в реестр иноагентов) для уголовного преследования по статье о возбуждении ненависти или вражды. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет РИА Новости.

По словам источника издания, уголовное дело может быть возбуждено по части второй ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.

«Материалы проверки направлены в ГСУ СК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», - пояснил он.



В недавнем интервью Троянова* назвала заслуженным призыв убивать русских, в том числе детей. После этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась в СК с просьбой проверить высказывания актрисы.

Яна Троянова* сочла справедливым тезис «хороший русский — мертвый русский»

Позже Бастрыкин поручил проверить заявления Трояновой*. В СК отметили, что проверка связана с видеозаписью, на которой актриса «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей». Сама же актриса назвала заявления о том, что она призывает убивать россиян, «байками, которым никто не поверит», и подчеркнула, что «обладает огромной любовью и уважением в народе».

* Яна Троянова включена Минюстом в реестр иноагентов