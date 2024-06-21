Один человек стал жертвой атаки беспилотника в Краснодаре

Сотрудник котельной погиб в Краснодаре после падения обломков дрона на территорию предприятия. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В связи с этим глава Краснодарского края выразил искренние соболезнования родственникам погибшего.

"Понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации. Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку", – сказано в сообщении Кондратьева.



В ночь на 21 июня несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В частности, повреждения получило здание котельной около краснодарского автовокзала "Южный".

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При падении обломков БПЛА пострадали четыре человека. Врачи оказывают им необходимую медпомощь. Губернатор Краснодарского края также поручил главе Краснодара Евгению Наумову держать ситуацию на контроле и оказать помощь семьям пострадавших.