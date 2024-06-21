Сектанты убили 10-летнюю девочку под Новосибирском

В Новосибирской области задержаны двое людей по подозрению в жестоком обращении и убийстве 10-летней девочки. Согласно заявлению прокуратуры, супружеская пара, присматривавшая за ребенком во время отсутствия матери, систематически подвергала девочку физическим и психологическим издевательствам в период с 14 по 17 июня.

В результате истязаний девочка попала в больницу, где вскоре скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью" и "Убийство группой лиц". Подозреваемые арестованы и помещены в следственный изолятор.

Экзорцизм в православии: как в России изгоняли бесов

Если вина предполагаемых садистов будет доказана, им может грозить не только длительный тюремный срок, но и пожизненное заключение мужчине.

На сайте «nsk.kp.ru» сообщают, что по версии следствия, обвиняемые состояли в секте и считали, что девочка одержима бесами. В течение трех дней, пока мать девочки отсутствовала, они систематически подвергали ребенка физическим и психологическим истязаниям, пытаясь "спасти" ее душу.

Как сообщают источники в следствии, девочку морили голодом, поили только молоком, били крапивой и выгоняли из нее якобы бесов.

Соседи обвиняемых рассказали, что пара появилась в селе около двух месяцев назад и вела себя странно. Они носили балахоны и одевались в длинные юбки, что вызывало недоумение у местных жителей.

Расследование показало, что мать девочки разделяла религиозные взгляды обвиняемых. Ее страница в социальной сети содержит ссылки на группы, посвященные ведической астрологии.

По информации следствия, трагедия произошла в особый для сектантов период - День летнего солнцестояния. В эти дни религиозные фанатики испытывают обострение своих убеждений.

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