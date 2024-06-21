Обои для комнаты: какие выбрать и как правильно поклеить?

Пожарные в Чите спасли мужчину из горящей квартиры по улице Чкалова. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Сообщение о пожаре поступило сегодня утром.

Когда пожарные прибыли на место, из окна квартиры на четвёртом этаже шёл густой чёрный дым. Жильцы дома успели эвакуироваться самостоятельно. Для тушения и проверки задымлённой квартиры на наличие людей звенья газодымозащитной службы были направлены через окно и балкон по автолестнице. Пожарным также пришлось вскрыть закрытую изнутри дверь.

В квартире был обнаружен мужчина без сознания – его вынесли к медикам.

Огнём были повреждены домашние вещи на площади 10 квадратных метров. Сейчас устанавливается причина пожара.

Ранее сообщалось, что на выходных горел мусор на контейнерной площадке на Пожарке и в Сосновом бору.