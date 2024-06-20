Группировку питерских генералов судят за взятки в Москве

Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела, связанного с коррупционным скандалом в рядах бывшего руководства полиции Санкт-Петербурга. Обвинение в получении взяток предъявлено экс-помощнику главы МВД и бывшему начальнику городского главка министерства Сергею Умнову и троим его бывшим высокопоставленным подчиненным.

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По данным следствия, обвиняемые приняли взятки на общую сумму свыше 64 миллионов рублей. В числе подсудимых также находятся четверо коммерсантов, которые, по их утверждению, лишь стремились поддержать борьбу с преступностью, внося средства через НКО «Фонд содействия программам ГУВД», пишет «Коммерсант», ссылаясь на материалы уголовного дела.

Умнов был задержан в 2022 году. В получении 11 взяток от санкт-петербургских предпринимателей в особо крупном размере также обвиняются Иван Абакумов, руководитель регионального УГИБДД генерал-майор Алексей Семенов и начальник правового отдела инспекции Елена Копьева.