Найдено тело девушки, которую унесло в море в Сочи

Спасатели нашли тело девушки, которую унесло в море в Сочи. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

При этом в ведомстве подчеркнули, что пока ее личность не установлена официально — она будет подтверждена только после опознания.

Предположительно, тело принадлежит туристке, которая недавно пропала в море после того, как зашла в воду в шторм.

«Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность», — сообщили спасатели.



Напомним, что 16 июня девушка зашла в море на пляже «Ривьера» во время шторма. Ее сопровождал знакомый — пару почти сразу накрыли сильные волны. В итоге мужчину вынесло к берегу, но девушку унесло в море.