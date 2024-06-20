Силовики задержали главу WorldSkills Russia

РБК сообщает, что силовики задержали генерального директора Агентства развития профессий и навыков («Ворлдскиллс Россия») Роберта Уразова и руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. По данным СМИ, их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК. Однако издание не приводит никаких подробностей.

РБК сообщает, что пресс-служба «Ворлдскиллс Россия» подтвердила информацию об аресте Уразова. Там отметили, что знают о сложившейся ситуации, также компания выразила готовность оказывать помощь и содействие при расследовании. Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Уразов с 2014 года возглавляет агентство развития профессионального мастерства WorldSkills. Ранее он работал в Пенсионном фонде Татарстана и в Минтруде республики. Имеет высшее образование по менеджерской специальности.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал Уразова во время заседания наблюдательного совета организации. Выступая с докладом, глава агентства использовал словосочетание «лучшие страны в мире», не упомянув в их числе Россию.