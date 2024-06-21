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Палестинца задержали в Петербурге за изнасилование россиянки

В Петербурге гражданина Палестины задержали за изнасилование местной жительницы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Палестинца задержали в Петербурге за изнасилование россиянки
© РИА Новости

По версии следствия, в январе текущего года он сначала избил, затем изнасиловал россиянку. У следователей также есть информация о том, что подозреваемый мог совершить ряд аналогичных преступлений.

В отношении 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. На данный момент проводятся следственные мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего и сформировать доказательную базу.

До этого в Москве задержали двоих граждан Узбекистана. По версии правоохранителей, на проезде Стратонавтов мужчины напали на женщину, после чего применили физическую силу и надругались. При этом с пострадавшей они знакомы не были.

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Известно, что оба дали признательные показания во время беседы с правоохранителями. Следователи будут ходатайствовать о заключении иностранцев под стражу.

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