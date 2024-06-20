В Петербурге задержали мужчину, свесившего из окна ребенка

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали 36-летнего местного жителя за издевательство над малолетней девочкой, которую он во время ссоры с сожительницей свесил за ноги из окна 13-го этажа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Полицейские установили, что инцидент произошел 18 июня в доме 5/6 по улице Белышева. Между сожителями произошел скандал, в ходе которого мужчина схватил ребенка за ноги и вывесил его из окна головой вниз, после чего вернул обратно. Мужчину полицейские доставили в отдел полиции для разбирательства, после чего материалы полицейской проверки вместе с задержанным были переданы в следственные органы. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.



В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как уточнили в полиции, при первом визите оперативников в квартиру помимо подозреваемого там находились 36-летняя хозяйка и ее дочь. При этом на теле матери и ребенка обнаружили следы побоев. Полицейские вызвали скорую помощь, которая доставила женщину с девочкой в больницу.