Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который хотел воевать на стороне ВСУ

Сотрудники УФСБ по Белгородской области и их коллеги из пограничного управления Белгородской и Воронежской областей задержали жителя новосибирского города Искитим, который хотел воевать в составе террористической организации на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета.Ru

Мужчина 1996 года рождения планировал сначала незаконно пересечь государственную границу, однако был задержан пограничниками в Белгородском районе региона. Москва24

Ранее суд приговорил к различным тюремным срокам агентов Главного управления разведки Украины за подготовку терактов и диверсий в Крыму. ТАСС