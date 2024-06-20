Россиянка ограбила ребенка на улице и пыталась скрыться, избавившись от куртки

В Калининградской области 26-летняя женщина ограбила 12-летнего мальчика на улице и попыталась скрыться, избавившись от яркой куртки. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Советске. К полицейскому на улице подошел маленький мальчик, который рассказал, что неизвестная женщина в красной куртке выхватила у него сумку с телефоном и банковской картой внутри.

Сотрудник правоохранительных органов совместно с коллегами сразу же занялись поисками злоумышленницы. Вскоре они обнаружили в кустах недалеко от места ограбления красную куртку, а затем и саму воровку. У нее нашли похищенные вещи.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до четырех лет лишения свободы. На время следствия россиянке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.