В Москве пассажир бросил гранату в вестибюле метро

Мужчина бросил страйкбольную гранату у станции метро «Сходненская» в Москве
Сегодня около станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена полицейские задержали мужчину, который бросил гранату для игры в страйкбол. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
«Полиция задержала мужчину у станции метро «Сходненская», бросившего муляж в виде гранаты для игры в страйкбол», – говорится в сообщении.
Как выяснилось, пассажир заходил в вестибюль станции и инспектор службы безопасности метро пригласил его на дополнительный досмотр. Пассажир начал проявлять агрессию, он выбежал из вестибюля, и бросил страйкбольную гранату, Хотя сам предмет не опасен с точки зрения поражения осколками, тем не менее граната издала громкий хлопок и выбросила облако белого дыма.
«Такое поведение в московском транспорте неприемлемо. Оно противоречит нормам безопасности и пугает пассажиров. Досмотр на входе занимает несколько минут, но позволяет сделать поездки более безопасными. Пожалуйста, относитесь с пониманием к возможным проверкам», – попросили в пресс-службе.