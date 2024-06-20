В Москве пассажир бросил гранату в вестибюле метро

Сегодня около станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена полицейские задержали мужчину, который бросил гранату для игры в страйкбол. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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«Полиция задержала мужчину у станции метро «Сходненская», бросившего муляж в виде гранаты для игры в страйкбол», – говорится в сообщении.



Как выяснилось, пассажир заходил в вестибюль станции и инспектор службы безопасности метро пригласил его на дополнительный досмотр. Пассажир начал проявлять агрессию, он выбежал из вестибюля, и бросил страйкбольную гранату, Хотя сам предмет не опасен с точки зрения поражения осколками, тем не менее граната издала громкий хлопок и выбросила облако белого дыма.