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Мужчина бросил страйкбольную гранату у станции метро «Сходненская» в Москве

Сегодня около станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена полицейские задержали мужчину, который бросил гранату для игры в страйкбол. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В Москве пассажир бросил гранату в вестибюле метро
© Вести Подмосковья

«Полиция задержала мужчину у станции метро «Сходненская», бросившего муляж в виде гранаты для игры в страйкбол», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, пассажир заходил в вестибюль станции и инспектор службы безопасности метро пригласил его на дополнительный досмотр. Пассажир начал проявлять агрессию, он выбежал из вестибюля, и бросил страйкбольную гранату, Хотя сам предмет не опасен с точки зрения поражения осколками, тем не менее граната издала громкий хлопок и выбросила облако белого дыма.

«Такое поведение в московском транспорте неприемлемо. Оно противоречит нормам безопасности и пугает пассажиров. Досмотр на входе занимает несколько минут, но позволяет сделать поездки более безопасными. Пожалуйста, относитесь с пониманием к возможным проверкам», – попросили в пресс-службе.
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