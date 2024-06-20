Суд продлил арест замминистра обороны Иванову

Суд продлил арест до 23 сентября заместителю министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом стало известно в четверг, 20 июня.

— Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить - продлить Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей, — огласила решение судья Елена Ленская.



Кроме того, суд продлил срок ареста его предполагаемому подельнику Сергею Бородину, передает РИА Новости.

В этот же день стало известно, что обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере Тимур Иванов больше не занимает должность замминистра обороны России. На вопрос судьи о своем трудоустройстве Иванов ответил, что больше нигде не работает.

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Суд арестовал его вместе с несколькими сообщниками. О какой именно взятке идет речь, а также что известно об арестованном — в материале «Вечерней Москвы». Информация о том, что нажил за время государственной службы Тимур Иванов, следует из деклараций за 2016–2019 годы.