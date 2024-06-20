Подростка унесло течением на реке в Башкирии

В Башкирии ищут 14-летнего подростка, которого унесло течением на реке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Инорс в Калининском районе на северо-востоке города Уфы. Компания школьников пришла купаться на реке Уфимке и один из подростков спрыгнул в воду. После этого он заплыл на глубину и потерялся из вида.

Сообщается, что несовершеннолетнего унесло течением. Его ищут уже больше часа, на месте происшествия работают водолазы.

До этого в Колпинском районе Петербурга десятилетний мальчик решил искупаться в реке Ижора неподалеку от дома № 3 по Красной улице и в какой-то момент не смог выплыть. В результате мальчика доставили в детскую больницу без видимых телесных повреждений в тяжелом состоянии.