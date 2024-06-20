Учителя рисования приговорили к 20 годам за госизмену

Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к 20 годам лишения свободы за перевод средств на счета украинского фонда. Кроме того, он намеревался оказать финансовую помощь террористической организации «Азов»*. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го окружного военного суда.

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Первые пять лет Клюка проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Клюка был осужден судом за государственную измену по статье 275 УК РФ, а также за содействие террористической деятельности по части 1 статьи 205.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и год ограничения свободы после отбывания основного срока. Решение суда еще не вступило в силу и подлежит обжалованию.

Согласно документам дела, Клюка дважды осуществил финансовые переводы в пользу украинского фонда «Вернись живым»**, который Минюст РФ признал нежелательной организацией. Первый перевод составил 100 тысяч рублей, второй — 20 тысяч рублей. Обе суммы были конвертированы в криптовалюту Bitcoin и перечислены фонду, передает РБК.

В апреле петербургский физик и экс-руководитель ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александр Куранов был приговорен судом к заключению за государственную измену.

В свою очередь Верховный суд России отменил апелляционное решение на 12-летний приговор по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене. В июне прошлого года Голубкина признали виновным по делу о государственной измене. Суд тогда приговорил 69-летнего мужчину к 12 годам колонии строгого режима.

*Террористическая организация, запрещена в России.**Признан Минюстом нежелательной организацией на территории России.