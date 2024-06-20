Полицейские нагрянули на московский рынок

На Новоясеневском рынке у московского района Теплый стан произошел полицейский рейд. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщает источник, к рынку прибыло несколько автозаков, а также сотрудники полиции и Росгвардии. Работники рынка были построены на улице для проверки документов.

В сети также появились видео, снятые очевидцами рейда. На них можно увидеть несколько спецмашин силовиков и большую толпу работников рынка, которые стоят под навесом.

Ранее полиция провела миграционный рейд после похищения мужчины в Петербурге.