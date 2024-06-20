Экс-замминистра обороны Иванов закрыл лицо газетой в суде

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов зашел в зал суда, прикрывая лицо газетой. Об этом сообщает «РИА Новости».

В агентстве отметили, что под газетой лицо Иванова было дополнительно прикрыто медицинской маской. Сегодня в суде решается вопрос о продлении срока ареста экс-замминистра обороны.

Напомним, что Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.